О НАС
Наша компания «АЛЬМА» оказывает транспортные услуги по перевозке пассажиров в/из международного аэропорта «Симферополь», а также от железнодорожного вокзала. Мы набрали штат высококвалифицированных сотрудников, готовых в любое время помочь вам добраться в/из воздушной гавани столицы Крыма.
Что выделяет наше крымское такси Симферополь аэропорт на рынке услуг пассажирских перевозок?
Водители — профессионалы, имеющие от 10 лет водительского стажа.
Быстрая обработка заказа и четкая подача автомобиля точно ко времени.
У нас не бывает опозданий. Грамотно налаженный алгоритм работы исключает ошибки в расчетах и исключает сбои из-за человеческого фактора.
Современные ухоженные автомобили: весь автопарк проходит регулярные проверки на чистоту и исправность работы автомобилей.
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НАШ АВТОПАРК
Оптимальный комфорт при умеренной цене.
Все автомобили этого класса импортного и отечественного производства, среднего уровня комфортности по международной классификации класса В, находятся в хорошем, аккуратном состоянии и обеспечивают комфортное обслуживание.
2-3 места для багажа*. 3-4 посадочных места. Одно детское кресло. Кондиционер при наличии.
Лучший выбор для тех, кто стремится к оптимальному соотношению цены и качества.
В этой категории работают различные автомобили, среди которых иномарки , оборудованные кондиционером и повышенного уровня комфортности по международной классификации класса С.
3-4 места для багажа*. 4 посадочных места. Стоимость работающего кондиционера включена в стоимость. Одно детское кресло.
Прекрасное решение для тех, кто путешествует большой компанией.
В данной категории представлены многоместные и просторные авто, международной классификации класса М.
До 6 мест багажа*. До 7 посадочных мест. Два детских кресла. Пользование кондиционером во время поездки включено в стоимость.
* Место багажа — объем 90 л, размер 60х40х45 (длина х ширина х толщина)
ЦЕНЫ
АЛУШТА — ЯЛТА — СЕВАСТОПОЛЬ
от 1300 рублей
СЕВАСТОПОЛЬ — ЕВПАТОРИЯ — М.ТАРХАНКУТ
от 1200 рублей
АЛУШТА — СУДАК — ФЕОДОСИЯ — КЕРЧЬ
от 1300 рублей
УСЛУГИ
СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ АВТОМОБИЛЯ НА ЭКСКУРСИИ
850 р/час
Минимальное время — 4 часа
Для компании до 8 чел.
750 р/час
Минимальное время — 4 часа
Автомобиль для 3-4 чел.
600 р/час
Минимальное время — 4 часа
Автомобиль для 2-3 чел.
ПОЕЗДКИ ПО РФ ЗА ПРЕДЕЛЫ КРЫМА
Междугороднее такси Альма — это система междугородних поездок и трансферов на автомобилях класса стандарт, комфорт и минивэн в городах России и ближнего зарубежья.
Собираетесь в путешествие или возвращаетесь домой, планируете командировку в другой город, звоните в наше такси. Машина отправится в любой населенный пункт, а вам останется указать город, время подачи, пункт отправления и назначения. Мы заранее подсчитаем стоимость поездки. На все поездки цены фиксированные. Уточнить стоимость и заказать Междугороднее такси вы сможете у диспетчера по номеру 8 919 155 9 155. Если Вы планируете поехать в другой город, но предпочитаете повышенный уровень комфорта, либо все билеты на ближайший поезд уже раскупили, закажите междугороднее такси в компании «Альма»
От подъезда до подъезда
Такси – это один из самых удобных видов транспорта не только в черте города, но и за его пределами. Отправляясь на дальние расстояния, Вам не придётся пересаживаться из трамвая в автобус, из автобуса в поезд или самолёт, а потом обратно в автобус. Заказывая междугороднее такси, Вы просто выходите из дома, садитесь в мягкое кресло и забываете обо всех проблемах до конечной точки своего маршрута.
В нужное время в нужном месте
Зачем подстраиваться под чьё-то расписание, если можно создать своё собственное? В отличие от поезда, автобуса или самолёта, такси приедет тогда, когда Вам это нужно! Водитель никуда не уедет без Вас, даже если Вы немного опоздаете, и отправится в путь, как только пассажир будет готов к отъезду.
Всё с собой!
В междугороднем такси не придётся держать пакеты на коленках, поднимать тележку на спуске с эскалатора и толкать чемоданами других пассажиров. Водитель аккуратно погрузит вещи в багажное отделение, и они никому не помешают в пути. По желанию клиента возможно размещение дополнительного багажа в салоне или подача автомобиля с увеличенным кузовом типа «Универсал» или «Минивэн».
Высокий уровень сервиса
У компании «Альма » всегда огромный выбор автомобилей для Вас. Кроме того, мы предлагаем массу дополнительных услуг, которые разнообразят Ваше путешествие, сделав приятным даже долгий путь. В такси Вы можете слушать любимую радиостанцию, читать актуальную прессу и пользоваться высокоскоростным интернетом совершено бесплатно.
ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
Заказать такси в аэропорту, ж/д вокзале можно следующими способами:
1. Самый простой и дешевый для вас способ заказа такси в Крыму – это заполнить форму заказа на нашем сайте, Вам перезвонит наш оператор и подтвердит Ваш заказ.
2. Написать нам письмо с заказом на наш электронный ящик taxi.kryma@yandex.ru, указав дату время прилета, приезда, номер рейса, текст таблички, класс авто, контактный телефон. Мы обработаем вашу заявку и пришлем ответное подтверждающее письмо.
3. Позвонить нашему оператору по номеру +7 919 155 9 155, в сообщить оператору дату время прилета, приезда номер рейса, текст таблички, класс авто, контактный телефон.
4. Написать нашему оператору на WhatsApp,Viber,Telegram на номер +7 919 155 9 155, указав дату время прилета, приезда, номер рейса, текст таблички, класс авто, контактный телефон. Мы обработаем вашу заявку и ответим вам.
5. Написать сообщение в группе Вконтакте, указав дату время прилета, приезда, номер рейса, текст таблички, класс авто, контактный телефон. Мы обработаем вашу заявку и ответим вам.
По прилету, приезду наш водитель свяжется с вами по телефону, и договорится с Вами о встрече в аэропорту, ж/д вокзале. При желании, наш водитель может встретить Вас в аэропорту, ж/д вокзале с табличкой и помочь Вам с багажом. Дополнительно, от водителя, назначенного Вам, вы получите СМС уведомление, в котором будут указаны его имя, марка, цвет и номер автомобиля.
На данный момент плату за услуги такси, мы принимаем наличным способом в начале поездки. В ближайшем будущем планируем ввести оплату картой в машине.
Мы отслеживаем время прибытия самолета в аэропорт Симферополь или приезда на ж/д вокзал, поэтому авто будет подан точно в срок. Вам не придется оплачивать за простой нашего авто.
Да, мы предоставляем одно детское кресло бесплатно, дополнительные — за отдельную плату 300 рублей. О необходимости детского кресла сообщайте при подаче или подтверждении заказа такси.
Стоимость такси из аэропорта, ж/д вокзала Симферополь до курортного города в зависимости от типа и класса авто вы можете узнать у диспетчера. Цены указанные на нашем сайте не окончательные. Окончательную цену для Вас рассчитает наш оператор, с учётом Ваших пожеланий и деталей поездки.
ОТЗЫВЫ
Поездка очень понравилась. Водитель дождался в аэропорту, несмотря на то что наш рейс задержали, да ещё и помог с багажом. На обратный путь, заказали в этой же фирме и не пожалели, в будущем году закажем трансфер у них!
Заказали машину из Ялты в аэропорт, по дороге попали в большую пробку. Мы боялись что опоздаем на самолёт . Водитель нас полностью устроил, вёл себя очень сдержанно, профессионально, нашёл какой-то быстрый выезд и мы быстро объехали пробку. Все очень понравилось , машина комфортная, чистая.
Мы заказали машину из аэропорта в Симеиз, заказ приняли, все учли, и детское кресло, и чемоданы, и когда уже привезли на море, то цена не изменилась, а осталась фиксированной, как и при заказе. Мы были приятно удивлены, и поэтому заказали поездку через две недели снова у них.
Заказали из Севастополя в аэропорт в этой фирме. Водитель попался опытный и по навигатору увидел, что на основной трассе Таврида образовалась огромная пробка из-за ремонта дороги. И он повёз нас в объезд по горной живописной дороге. И мы увидели такие красоты, которые мы ещё не видели в Крыму. По приезду в аэропорт мы подумали, что он потребует с нас дополнительную плату, но он сказал что цены в их фирме от непредвиденных обстоятельств не меняются.
Этим летом ездила на отдых в Крым со свой мамой и детьми. В аэропорту встретили вовремя и с комфортом повезли на большой машине. Конечная точка посёлок Канака. Дорога туда идёт горная с множеством серпантинов, и мои дети с непривычки не выдержали(их тошнило и рвало) и приходилось часто останавливать машину. Водитель отнёсся к этому с пониманием, сказал, что это обычное явление на этой дороге. Очень благодарны компании Альма за высокое качество обслуживания. Это было большим плюсом к положительным эмоциям от отдыха.
Приехали в Крым в первый раз, водитель оказался очень общительным и всю дорогу рассказывал обо всех достопримичательностях , которые мы проезжали. Было очень увлекательно и интересно. Но немного испортила впечатление пробка, в которую мы попали. На улице стояла жара, но кондиционер справлялся отлично. Компании такси ставим лайк, а властям за организацию движения дизлайк.