Междугороднее такси Альма — это система междугородних поездок и трансферов на автомобилях класса стандарт, комфорт и минивэн в городах России и ближнего зарубежья.

Собираетесь в путешествие или возвращаетесь домой, планируете командировку в другой город, звоните в наше такси. Машина отправится в любой населенный пункт, а вам останется указать город, время подачи, пункт отправления и назначения. Мы заранее подсчитаем стоимость поездки. На все поездки цены фиксированные. Уточнить стоимость и заказать Междугороднее такси вы сможете у диспетчера по номеру 8 919 155 9 155. Если Вы планируете поехать в другой город, но предпочитаете повышенный уровень комфорта, либо все билеты на ближайший поезд уже раскупили, закажите междугороднее такси в компании «Альма»

От подъезда до подъезда

Такси – это один из самых удобных видов транспорта не только в черте города, но и за его пределами. Отправляясь на дальние расстояния, Вам не придётся пересаживаться из трамвая в автобус, из автобуса в поезд или самолёт, а потом обратно в автобус. Заказывая междугороднее такси, Вы просто выходите из дома, садитесь в мягкое кресло и забываете обо всех проблемах до конечной точки своего маршрута.

В нужное время в нужном месте

Зачем подстраиваться под чьё-то расписание, если можно создать своё собственное? В отличие от поезда, автобуса или самолёта, такси приедет тогда, когда Вам это нужно! Водитель никуда не уедет без Вас, даже если Вы немного опоздаете, и отправится в путь, как только пассажир будет готов к отъезду.

Всё с собой!

В междугороднем такси не придётся держать пакеты на коленках, поднимать тележку на спуске с эскалатора и толкать чемоданами других пассажиров. Водитель аккуратно погрузит вещи в багажное отделение, и они никому не помешают в пути. По желанию клиента возможно размещение дополнительного багажа в салоне или подача автомобиля с увеличенным кузовом типа «Универсал» или «Минивэн».

Высокий уровень сервиса

У компании «Альма » всегда огромный выбор автомобилей для Вас. Кроме того, мы предлагаем массу дополнительных услуг, которые разнообразят Ваше путешествие, сделав приятным даже долгий путь. В такси Вы можете слушать любимую радиостанцию, читать актуальную прессу и пользоваться высокоскоростным интернетом совершено бесплатно.